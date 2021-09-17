2021/09/17 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني باشرت قوات اللواء الثاني بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، انتشارها في قاطع المسؤولية بمحور النجف الاشرف لتأمين زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات الحشد الشعبي تنتشر في النجف لتأمين زيارة الأربعين المركز الخبري الوطني.

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