الزوراء يخطف كأس السوبر العراقي من مخالب الصقور

2021/09/17 | 22:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطف فريق الزوراء، الجمعة، لقب كأس السوبر العراقي بفوزه على غريمه التقليدي القوة الجوية بهدف واحد مقابل لا شيء.وشهد شوط المباراة الاول مستوى متوسطاً من الفريقين مع افضلية نسبية لفريق القوة الجوية الذي أخطر مرمى الزوراء بأكثر من كرة لكنها لم تترجم الى أهداف لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني تحسن […]

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