محاكمة الأساتذة هي محاكمة المدرسة العمومية - ميلودة بنعزوزي

2021/09/17 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميلودة_بنعزوزي بعد اقتراب موعد محاكمة عدد كبير من الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لاحظنا العديد من التعاليق على منشورات تخص الاساتذة المتابعين في حالة سراح، من قبيل الاستغراب الشديد من طرف الأساتذة عندما وضحنا طبيعة الاعتقال الذي تعرض له هؤلاء الاساتذة بكونه اعتقال سياسي.فقوبلنا بالعديد من التعاليق ” كيفاش معتقل سياسي” ” عندنا مطلب فئوي محض بعيد كل البعد عن ماهو سياسي” “نحن أساتذة لا علاقة لنا بالسياسة”.



وك ......





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