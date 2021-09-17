آل الأسد .. رجال دولة أم عصابة سلطة؟ - عبدالله تركماني

2021/09/17 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني آل الأسد رجال دولة أم عصابة سلطة؟ هل يمكن لدولة أن تهاجم مدنها كما هاجمت قوات سلطة آل الأسد المدن السورية؟ وما هي الحاجة إلى الدبابات والمدرعات والمدافع والطائرات والبراميل المتفجرة؟ وإذا كان حجم " الإرهابيين " صغيراً، كما تدّعي السلطة، فلماذا قصفت المدن والأحياء السكنية؟ وكيف نفسر أنّ أرقام الضحايا من قتلى، ومصابين، ومفقودين، ولاجئين، ومعتقلين وصلت إلى مئات الآلاف؟ من المؤكد لكل بصر وبصير ......





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