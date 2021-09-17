السيد الصدر يوجه رسالة الى الكوادر الطبية

2021/09/17 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة إلى الكوادر الطبية العراقية.وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، “نتمنى من الكوادر الصحية ان تكون الانتخابات القادمة برعايتهم الصحية […]

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