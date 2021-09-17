الزوراء يهزم القوة الجوية ويتوج بلقب السوبر العراقي

2021/09/17 | 22:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج نادي الزوراء، اليوم الجمعة، بلقب كأس السوبر العراقي؛ وذلك عقب تغلبه على نادي القوة الجوية بهدف نظيف.وسجل هدف الزوراء في المباراة التي أقيمت على أديم ملعب الشعب الدولي، اللاعب مازن فياض.

وبهذا الفوز توج الزوراء بكأس السوبر العراقي.

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