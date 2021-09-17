كلوب يثير الجدل حول مستقبل صلاح مع ليفربول

2021/09/17 | 22:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أثار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، المزيد من الجدل والتناقض بشأن مفاوضات “الريدز” لتجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح.

وينتهي عقد صلاح (29 عاما) مع ليفربول صيف عام 2023، وتزعم العديد من التقارير، أن هناك أزمة بين اللاعب والنادي في مفاوضات التجديد.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراته ضد ضيفه كريستال بالاس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز: “مفاوضات التجديد مع صلاح؟ لا يوجد شيء لقوله..



خصوصا من جانبي.



لست متدخلا في هذه الأمور”.

وأضاف: “أنا مهتم فقط بمدى جاهزية صلاح.



إنه يعمل بشكل مناسب ويظهر في حالة جيدة.



ليس هناك شيء آخر لقوله”.

وناقض كلوب نفسه بهذه التصريحات، بعد أن سؤل في الشهر الماضي عما إذا كان هو يشارك في محادثات التجديد مع صلاح، فقال حينها:”نعم..



أنا أشارك في كل شيء تقريبا في النادي”.

وأضاف آنذاك: “ربما تحدث بعض المحادثات دون وجودي..



هذا ممكن، لكن بصرف النظر عن ذلك، أنا أعرف كل الأشياء”.

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