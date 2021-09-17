رسالة من الصدر إلى الكوادر الطبية

2021/09/17 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة إلى الكوادر الطبية العراقية.

وقال الصدر في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، تابعتها (بغداد اليوم) "نتمنى من الكوادر الصحية ان تكون الانتخابات القادمة برعايتهم الصحية واشرافهم الطبي لمنع انتشار الوباء".

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