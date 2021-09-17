2021/09/17 | 22:27 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الجمعة 17 سبتمبر 2021 | 09:58 مساءً | عدد القراءات : 58

الزوراء يتغلب على الجوية في نهائي كأس السوبر

تغلب فريق نادي الزوراء على فريق القوة الجوية في المباراة النهائية لكأس السوبر العراقي والتي جرت اليوم الجمعة على ملعب الشعب الدولي وانتهت المباراة بهدف لفريق الزوراء سجله اللاعب مازن فياض في بداية الشوط الثاني..





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