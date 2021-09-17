2021/09/17 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت 21 دولة، بقيادة الولايات المتحدة ومصر، في فعاليات المناورات الكبرى التي انطلقت في الثاني من سبتمبر الجاري، واختتمت اليوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. حرس تكساس الوطني يدرب طيارين مصريين في سماء القاهرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. حرس تكساس الوطني يدرب طيارين مصريين في سماء القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).