2021/09/17 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فارق صبي في التاسعة من العمر الحياة متأثراً بالإصابات البالغة التي تعرض لها بسبب الهجوم الشرس الذي شنّه عليه كلب تُرِك لوحده معه داخل كارافان، بحسب ما ورد في وقائع التحقيق.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلب يقتل صبيآ جنوب غرب إنكلترا المركز الخبري الوطني.

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