مذيعة CNN لميقاتي: هل أجبرت على اختيار أعضاء حزب الله في حكومتك؟

2021/09/17 | 22:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نجيب ميقاتي، إجباره على اختيار وزيرين في حكومته على صلة بحزب الله، وأرجع سبب اختياره لهما إلى أنه "براغماتي للغاية"، داعيًا إلى وضع السياسة جانبًا لـ"إنقاذ لبنان".

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