2021/09/17 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يتوج بكأس السوبر للمرة الخامسة بغداد-الزمان توج فريق الزوراء بكرة القدم بلقب كأس السوبر العراقي بعد فوزه على القوة الجوية بهدف وحيد من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة في بغداد.وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الزوراء مازن فياض في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

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