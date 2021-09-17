مرشح عن الفتح: هناك مخاوف من اداء مفوضية الانتخابات بسبب بعض الاخطاء

2021/09/17 | 22:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مرشح تحالف الفتح عن محافظة بغداد (الدائرة 11 التسلسل 74)، معين الكاظمي، اليوم الجمعة، ان هناك مخاوف من اداء مفوضية الانتخابات بسبب بعض الاخطاء، فيما لفت الى ان المشاركة الاممية بالانتخابات جاءت بطلب من الحكومة العراقية.وقال الكاظمي لبرنامج “حصاد الايام”: ان “ما جاء في مدونة السلوك الانتخابي موجود في القوانين العراقية”، موضحا […]

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