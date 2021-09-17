مقتدى الصدر في رسالة إلى الكوادر الصحية: نريد الانتخابات برعايتكم

2021/09/17 | 22:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، الكوادر الطبية الى أن تكون الانتخابات المقبلة برعايتهم واشرافهم لمنع انتشار الجائحة.

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واكد الصدر في تدوينة تابعها "ناس" (17 أيلول 2021)، على أهمية أن "تكون العملية الانتخابية وفقا للشروط الصحية كالتباعد الجسدي والتعقيم وما شاكل ذلك وهم أعرف بها مني".

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