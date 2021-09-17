2021/09/17 | 22:42 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | قائد القيادة الوسطى: مقتل مدنيين أفغان بغارة في كابل كانت تستهدف داعش

قائد القيادة الوسطى: تم إطلاق صاروخ على السيارة بعد اعتبارها مصدرا خطرا

قائد القيادة الوسطى: شعرنا بقلق بعد رصد تحرك السيارة لمدة 8 ساعات بكابل

قائد القيادة الوسطى: رصدنا سيارة مشبوهة وتتبعنا مسارها في كابل

قائد القيادة الوسطى: المعلومات الاستخبارية أكدت أن السيارة كانت لداعش

قائد القيادة الوسطى: وصلتنا معلومات استخبارية عن هجوم وشيك على مطار كابل

قائد القيادة الوسطى: التحقيقات تشير إلى أن الغارة في كابل كانت خطأ

قائد القيادة الوسطى: نتقدم بالاعتذار بعد التأكد من مقتل مدنيين في الغارة

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