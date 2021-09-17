البنتاغون يعترف بقتل 10 أشخاص بينهم 7 أطفال بغارة أمريكية على كابل

2021/09/17 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، بقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 7 أطفال بغارة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية على العاصمة الأفغانية كابل في أواخر أغسطس/ اب الماضي.وقال قائد القيادة […]

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