النفط يرتفع 3% خلال الأسبوع.. والذهب يهبط 2.3% بضغط قوة الدولار

2021/09/17 | 22:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- مصطفى رضا: تراجعت أسعار النفط بالأسواق العالمية عند تسوية معاملات، اليوم الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بأكثر من 3 بالمائة.ويأتي أداء النفط في ظل بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى استمرار هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة، مع …

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