2021/09/17 | 22:44 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر- مصطفى رضا: تراجعت أسعار النفط بالأسواق العالمية عند تسوية معاملات، اليوم الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بأكثر من 3 بالمائة.
ويأتي أداء النفط في ظل بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى استمرار هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة، مع …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع 3% خلال الأسبوع.. والذهب يهبط 2.3% بضغط قوة الدولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويأتي أداء النفط في ظل بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى استمرار هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة، مع …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع 3% خلال الأسبوع.. والذهب يهبط 2.3% بضغط قوة الدولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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