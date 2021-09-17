مؤتمر استعادة “المنهوب” من أموال العراقيين.. مثاليات مفرطة أم مسار واقعي؟

2021/09/17 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز فتح المؤتمر الدولي، الذي عقد في العاصمة بغداد، بشأن أموال العراق المهربة، آفاقاً وآمالاً بشأن إمكانية تحقيق تقدم في ملف الأموال المهربة والمنهوبة، وسط دعوات لتفعيل هذا الحراك، ووضعه شرطاً خلال تشكيل الحكومة المقبلة، لاستعادة مئات المليارات من أموال البلاد، فيما واجه انتقادات بشأن أسلوب عمله. ويأتي المؤتمر الدولي، ضمن خطة أطلقها الكاظمي، …

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