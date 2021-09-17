’شركة الموانئ’ ترد على انتقادات بشأن ميناء الفاو الكبير

2021/09/17 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الشركة العامة لموانى العراق بياناً، الجمعة، ردت فيه على ما أشيع في بعض منصات التواصل، والمشككين بمستوى تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.وجاء في البيان الذي تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، إنه “على ضوء مانشر في منصات التواصل الاجتماعي تشكك بمستوى تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير وتشير الى ان مستوى الاعماق …

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