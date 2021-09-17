السيد الصدر يوجه رسالة إلى الملاكات الطبية

2021/09/17 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رسالة الى الملاكات الطبية، داعيا الى انصافهم ورعايتهم.وقال السيد الصدر في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، "أوجه رسالتي الى الكوادر الطبية في عراقنا الحبيب تلك الكوادر التي نذرت نفسها من أجل الشعب في خضم هذه الجائحة القاتلة..فلم يرهبها الموت حبا بالشعب والوطن.وأضاف: أن "تلك تلك الكوادر يجب أن تكون وسام شرف على صدورنا أجمع..فهم مثال التضحية والعزة والوفاء..جزاهم الله عن العراق وشعبه جزاء خير الجزاء".ادناه نص التغريدة:

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