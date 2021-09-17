الجيش الأميركي يقر بـ

2021/09/17 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر قائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكنزي، الجمعة، بأن الضربة الأخيرة التي نفذها الجيش الأميركي في كابول، أواخر أغسطس، كانت "خطأ مأساويا"، حيث كانت قد أطاحت بمدنيين عوضا عن عناصر من داعش.

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