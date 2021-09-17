2021/09/17 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على إحياء ذكرى اليوم الأربعين لرحيل الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، والتي توفيت بعد صراع مع المرض، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 61 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “لبلبة” تكشف كواليس مساهمتها بزواج دلال عبد العزيز وسمير غانم المركز الخبري الوطني.

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