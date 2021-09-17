محلل سياسي: الحشد الشعبي جاء لتلبية فتوى الجهاد فلا يمكن حله او دمجه

2021/09/17 | 23:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، خالد الطائي، اليوم الجمعة، ان الحشد الشعبي جاء لتلبية فتوى الجهاد فلا يمكن حله او دمجه، لافتا الى ان دعم الفتح للحشد ليس غريبا والشيخ همام حمودي كان ايضا من الداعمين للحشد.وقال الطائي لبرنامج “حصاد الايام”: انه “دعم الفتح للحشد ليس غريبا والشيخ همام حمودي كان ايضا من الداعمين للحشد”.[…]

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