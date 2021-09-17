فنانون مصريون يتفاعلون مع إصابة كريم فهمي بجلطة في الرئة.. وشقيقه يكشف تطورات حالته الصحية

2021/09/17 | 23:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح الفنّان أحمد فهمي بأنّ صحة شقيقه الفنّان كريم فهمي باتت أفضل، وأنه سيطمئن الجمهور على صحته في أقرب وقت، طالبًا الدعاء له حسب تغريدة نشرها في حسابه عبر تويتر.

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