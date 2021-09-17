بيان من الاتحاد العراقي.. مجريات المباراة ’المثيرة’ بين الجوية والزوراء

2021/09/17 | 23:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تُوجَ فريقُ الزوراء بكأس السوبر العراقي لموسم 2021، الجمعة، وذلك بعد فوزه على فريق القوة الجوية بهدفٍ نظيف سجله اللاعب "مازن فياض" في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الشعب الدولي، وقادها طاقمٌ تحكيم دولي بقيادة مهند قاسم.

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وذكر بيان صدر عن رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى "ناس" نسخة منه (17 أيلول 2021)، أن رئيس الاتحاد، وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، قلد فريق الزوراء ميدالية البطل لكأس السوبر العراقي، في المباراة التي شهدت حضورَ عددٍ من أعضاء الاتحاد العراقي، وكذلك ضيوف الشرف.

ودخلَ فريقُ القوة الجوية بتشكيلة مؤلفة من فهد طالب لحراسة المرمى، وإحسان حداد (مصطفى مؤيد) والغاني ويلسون أكاكبو وأحمد إبراهيم وميثم جبار وضرغام إسماعيل (همام طارق) وصفاء هادي( سامح سعيد) ومحمد علي عبود وحسين جبار(شريف عبد الكاظم) وإبراهيم بايش وحمادي أحمد (أحمد زامل).

بينما دخل فريق الزوراء بتشكيلة مؤلفة من علي ياسين لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي وزاهر ميداني وعباس قاسم وحسام كاظم (أحمد حسن مكنزي) وسعد عبد الأمير وأحمد فاضل(محمد رضا) ومحمد صالح ومهدي كامل (مؤيد عبد الباسط) ومازن فياض( منتظر محمد جبر ) والجزائري لهواري الطويل (الحسن حبيب).

وشهدت منافسات الشوط الأول بعض التحفظ على أداء الفريقين، بينما كان القوة الجوية قريباً من تسجيل الهدف الأول بعد أن سنحت له فرصتان للتسجيل عن طريق اللاعب ضرغام إسماعيل والتي اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الزوراء، قبل أن يهدر زميله اللاعب حسين جبار فرصةً محققةً للتسجيل، بعد أن واجه المرمى قبل أن يسدد الكرة أعلى المرمى.

وبادرَ فريق الزوراء إلى البداية القوية في الشوط الثاني، وشن هجماتٍ خطرة على مرمى القوة الجوية، قبل أن ينجح اللاعب مازن فياض في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة (52) بعد دربكة للكرة في منطقة جزاء القوة الجوية، لتعود إليه ويضع الكرة في الشباك.

وأجرى مدرب فريق القوة الجوية، أحمد خلف، ثلاثة تبديلات هجومية على دفعةٍ واحدةٍ، في محاولة للعودة للمباراة، بينما أجرى مدرب الزوراء، عصام حمد، تبديلين في خط الوسط، وذلك لغلق المساحات على فريق القوة الجوية.

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