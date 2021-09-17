سوق الاوراق المالية يعلن مؤشرات التداول الأسبوعية

2021/09/17 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من شهر ايلول 2021 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 12/09/2021 الى يوم الخميس المصادف 16/09/2021.وذكر بيان لسوق العراق للاوراق المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من (40) مليار سهم"، لافتا الى ان "قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع بلغت أكثر من (58) مليار دينار."واضاف، ان "مؤشر التداول في السوق لأول اغلق جلسة من الأسبوع على (601.24) نقطة، بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (598.82) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.40%) عن اغلاقه في اول الجلسة"، مؤكدا انه " خلال الأسبوع نفذت أكثر من (1900) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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