رئيس الحكومة اللبنانية يعتبر شحنات الوقود الإيرانية انتهاكا لسيادة بلاده

2021/09/17 | 23:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبر رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، شحنات الوقود الإيرانية ”انتهاكا لسيادة لبنان“.ونقل حساب رئاسة الوزراء اللبنانية جانبا من تصريحات ميقاتي لمحطة (سي.إن.إن)، التي تضمنت تعليقات على إدخال شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان.وقال ميقاتي: ”أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان“.لكنه أضاف: ”ليس لدي خوف من عقوبات عليه؛ لأن …

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