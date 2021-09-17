2021/09/17 | 23:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رسالة الى الملاكات الطبية، داعيا الى انصافهم ورعايتهم.وقال السيد الصدر في تغريدة له على منصة “تويتر” تابعتها وكالة الانباء العراقية ، اليوم الجمعة، “أوجه رسالتي الى الكوادر الطبية في عراقنا الحبيب تلك الكوادر التي نذرت نفسها من أجل الشعب في خضم هذه الجائحة القاتلة..

ظهرت المقالة مقتدى الصدر في رسالة إلى الكوادر الصحية أولاً على النور نيوز.

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