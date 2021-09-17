لقطات تحبس الانفاس.. شاهد مطاردة كلاب لطفلة في المثنى (فيديو)

2021/09/17 | 23:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تسجيل مصور لكاميرا مراقبة حصل عليه NRT اليوم الجمعة، تعرض طفلة في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، لهجوم من قبل مجموعة كلاب، فيما سارع أحد المواطنين اليها وقام برمي الاحجار تجاههم في محاولة لطردهم من المكان.

كلاب سائبة تنتهش طفلة في حي القاسم بالسماوة pic.twitter.com/tdtUECZW3b

— Dilshadgoran (@Dilshadgoran1) September 17, 2021

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