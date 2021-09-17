معين الكاظمي: نشعر بمسؤولية تجاه الحشد الشعبي لضمان حقه مستقبلا

2021/09/17 | 23:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مرشح تحالف الفتح عن محافظة بغداد (الدائرة 11 التسلسل 74)، معين الكاظمي، اليوم الجمعة، نشعر بمسؤولية تجاه الحشد الشعبي لضمان حقه مستقبلا، مبينا انه سنتفق مع الكتل المخلصة والمتفاعلة مع الحشد لضمان حقه.وقال الكاظمي، لبرنامج “حصاد الايام”: ان “تحالف الفتح بذل جهودا كبيرة من اجل انصاف المجاهدين”.واضاف ان “رئيس هيئة الحشد […]

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