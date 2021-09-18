الجيش الأمريكي يعترف بأنه قتل 10 مدنيين عن طريق

2021/09/17 | 23:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحقيق عسكري أمريكي بشأن غارة قاتلة بطائرة دون طيار في كابول أنها قتلت 10 مدنيين، وأن السائق والمركبة المستهدفة لم تكن على الأرجح تهديدًا مرتبطًا بتنظيم داعش، وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي مطلع على التحقيق.

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