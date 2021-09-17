فرنسا تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا

2021/09/17 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة، أن بلاده استدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بعد "الخطورة الاستثنائية" لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن، ولندن، وكانبيرا الذي أفضى إلى إلغاء أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات من باريس.وقال لودريان في بيان: "بناء على طلب رئيس الجمهورية، قررت أن استدعي فوراً إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا.إن هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا، والولايات المتحدة في 15 سبتمبر (أيلول)".وأعلنت أستراليا انسحابها رسمياً من صفقة لشراء غواصات من فرنسا، وإطلاق شراكة أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا.ووقعت أستراليا اتفاقية مع فرنسا في 2016، تنص على بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة التقليدية، وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج، الذي كانت المجموعة البحرية الفرنسية مسؤولة عنه، 31 مليار يورو.

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