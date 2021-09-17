الصين سنة 1977 (ترجمة *) - محمد علي الماوي

2021/09/17 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_الماوي الهياكل عند التحرير ، تم "الحفاظ على الأحزاب الديمقراطية - التي شاركت في النضال ضد الاحتلال الياباني ثم ضد الكومينتانغ".



ولكن بسبب نقص الوسائل المادية ، تضاءل تأثيرها، لدرجة أنها اختفت عمليا اليوم يمثل الحزب الشيوعي الصيني ، الذي يضم أكثر من 30 مليون عضو ، أقل من 4٪-;- من السكان ، علما وان نسب الانتماء أقل في الريف مقارنة بالمدن.



يعتبر الحزب الممثل الاعلى للطبقة العاملة ، ويضم ......





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