2021/09/17 | 23:58 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يقر بقتل 10 أشخاص بينهم 7 أطفال بغارة أمريكية على كابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/17 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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