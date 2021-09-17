المفوضية تنفي الغاء المصادقة على المرشح صباح الكناني (فيديو)

2021/09/17 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، الغاء المصادقة على المرشح صباح الكناني.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تسجيل صوتي، ان "المفوضية تنفي الغاء المصادقة على اي مرشح للانتخابات باستثناء مرشحة واحدة تقوم بشراء الاصوات".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده بان المفوضية قامت بالغاء المصادقة على المرشح صباح الكناني.

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