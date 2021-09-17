بالوثيقة.. صحفيون من كربلاء يسجلون رفضهم لممارسات إدارة المحافظة (تفاصيل)

2021/09/17 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

رفض صحفيون من كربلاء، اليوم الجمعة، ممارسات إدارة المحافظة في التعامل معهم، متهمين ادارة المحافظة بحجب المعلومة عنهم خلافا لقانون حقوق الصحفيين، اخرها الاجتماع الذي عقد في المحافظة الخاص بالزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام.

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