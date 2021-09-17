بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار جنوب لبنان

2021/09/17 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

افادت مصادر لبنانية، اليوم الجمعة، بانفجار كبير وقع في بلدة المرج في البقاع جنوب لبنان.

وقالت المصادر بحسب وسائل اعلام لبنانية، ان "الانفجار ناتج من خزانات محطة الوقود في بلدة المرج بالبقاع وأشتعال النيران فيها".

واضافت، ان "ألسنة اللهب يمكن مشاهدتها عن بعد كيلومترات".

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