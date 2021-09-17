من بريطانيا..

2021/09/18 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى المنتخب المصري، الجمعة، دفعة هائلة لمشوراه في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، بعد أن أعلنت بريطانيا إزالة مصر عن القائمة الحمراء لفيروس كورونا، وبالتالي إتاحة نجمها محمد صلاح ومحمد النني للمباريات في القاهرة.

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