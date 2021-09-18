شاهد بالفيديو.. السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري: الرياض تدعم عراقاً مستقلاً ومستقراً ومزدهراً

2021/09/18 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aiMeHCmrzLA

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