2021/09/18 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2Yi1hOI8_AU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صفقة البنادق التشيكية.. تلاعب بارواح الجنود) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صفقة البنادق التشيكية.. تلاعب بارواح الجنود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).