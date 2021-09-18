مجلس النواب يعلن عن جدول اعماله

2021/09/18 | 00:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن مجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين المقبل.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، وثيقة حصلت عليها وكالة “خبر برس” (واخ): تضمنت جدول أعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، والذي تضمن ست فقرات.

وتضمن جدول أعمال جلسة الاثنين، بحسب الوثيقة: “استكمال التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988”.

وبحسب الوثيقة، فقد تضمن جدول الأعمال أيضاً: “التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، والتصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، إضافة إلى مناقشات عامة”.

وأعلن مجلس النواب، في وقت سابق اليوم الجمعة، استئناف جلساته الاعتيادية يوم الاثنين المقبل.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، أن “البرلمان يستأنف جلساته الاعتيادية يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 الساعة الواحدة ظهرا”.

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