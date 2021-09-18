واشنطن تدعو دولاً عربية أخرى إلى الاعتراف بإسرائيل

2021/09/18 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ وعدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬برئاسة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الجمعة‭ ‬بحض‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬باسرائيل‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬وزاري‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لاتفاقات‭ ‬التطبيع‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الافتراضي‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬الاسرائيلي‭ […]

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