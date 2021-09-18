2021/09/18 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كابول-(أ ف ب) – أفادت تقارير بأن حركة طالبان ألغت الجمعة وزارة شؤون المرأة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى قبل أكثر من عشرين عاما. وشوهد عمال يضعون لافتة تحمل عبارة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مبنى وزارة شؤون المرأة بالعاصمة.
وظهرت عدة منشورات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان:وزارة النهي عن المنكر بدل حقيبة المرأة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وظهرت عدة منشورات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان:وزارة النهي عن المنكر بدل حقيبة المرأة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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