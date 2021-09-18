طالبان:وزارة النهي عن المنكر بدل حقيبة المرأة

2021/09/18 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬بأن‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬ألغت‭ ‬الجمعة‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬واستبدلتها‭ ‬بوزارة‭ ‬الأمر‭ ‬بالمعروف‭ ‬والنهي‭ ‬عن‭ ‬المنكر،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تذكر‭ ‬بتشددها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكمها‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭. ‬وشوهد‭ ‬عمال‭ ‬يضعون‭ ‬لافتة‭ ‬تحمل‭ ‬عبارة‭ ‬وزارة‭ ‬الأمر‭ ‬بالمعروف‭ ‬والنهي‭ ‬عن‭ ‬المنكر‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬بالعاصمة‭.‬وظهرت‭ ‬عدة‭ ‬منشورات‭ […]

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