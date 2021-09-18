أوّل مدرسة للسينما في الموصل بتمويل من اليونسكو ومسرح بلجيكي

2021/09/18 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬الموصل‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬مسرح‭ ‬غينت‭ ‬البلجيكي‭ ‬الجمعة‭ ‬مشروعا‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬قسم‭ ‬سينما‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬بجامعة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المدينة‭ ‬العراقية،‭ ‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والثقافة‭ ‬والعلوم‭ (‬يونسكو‭). ‬ ‭ ‬وتعد‭ ‬الموصل‭ ‬ثاني‭ ‬اكبر‭ ‬مدينة‭ ‬عراقية‭ ‬بعد‭ ‬بغداد‭ ‬ذات‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬حب‭ ‬السينما‭ ‬واحتضان‭ ‬اكبر‭ ‬مجموعة‭ […]

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