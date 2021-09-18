2021/09/18 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الجمعة، عن توقف تصريف مياه الصرف الصحي الى نهر الفرات بعد اكمال مشروع مد الانبوب الناقل الى المحطة السابعة.وقال المحافظ في بيان ان "مديرية مجاري ذي قار اكملت انجاز مشروع مد الانبوب الناقل للصرف الصحي من المحطة قرب جسر النصر الى المحطة السابعة بعد الجسر السريع ثم الى المصب العام".واضاف "بذلك ان نهر الفرات تحرر بشكل كامل من المياه الثقيلة وهذا ينعكس ايجابيا على البيئة وعلى سلامة النهر من الملوثات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يعلن توقف تصريف مياه الصرف الصحي الى نهر الفرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يعلن توقف تصريف مياه الصرف الصحي الى نهر الفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).