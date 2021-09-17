"كشف نادر" في دولة عربية.. العثور على مقابر جماعية لجنود من الحملات الصليبية

2021/09/18 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد مات آلاف الأشخاص، من جميع الأطراف المقاتلة خلال الحروب الصليبية، لكن من النادر جدًا أن يعثر علماء الآثار على (بقايا) الجنود الذين قتلوا خلال هذه المعارك الشهيرة.

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