شكسبير في المسرح العراقي 2 - سامي عبد الحميد

2021/09/18 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_عبد_الحميد - 2 -في كركوك قدمت مجموعة من هواة المسرح مسرحية (هاملت) عام 1947 .



وفي عام 1953 اخرج حقي (الشبلي) عندما كان رئيساً لفرع التمثيل في معهد الفنون الجميلة مسرحية (يوليوس) قيصر .



وأضاف في نهاية المسرحية مشهداً لتتويج (اوكتافيوس) ليكون قيصراً وذلك تقريباً إلى القصر الملكي آنذاك حيث كانت تلك السنة ذكرى تتويج الملك فيصل الثاني ملكاً على العراق .



في صيف عام 1952 قدمت فرقة المسرح الحديث وفي مسرح صيفي عل ......





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