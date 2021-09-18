2021/09/18 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬أربيل‭ ‬–‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬ينهي‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬مبديا‭ ‬رغبة‭ ‬الإقليم‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الجانب‭ ‬الاستخباري‭ ‬والعسكري‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬وحدات‭ ‬أمريكية‭ ‬قد‭ ‬شرعت‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬دشت‭ ‬حرير‭ ‬قرب‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاق العراقي الأمريكي:انسحاب وحدات من عين الأسد وأربيل وتخفيض مستوى القيادة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاق العراقي الأمريكي:انسحاب وحدات من عين الأسد وأربيل وتخفيض مستوى القيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).