لا سبيل الى الاستقالة

2021/09/18 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬يستقيل‭ ‬وزير‭ ‬في‭ ‬بلداننا‭ ‬العربية‭ ‬عقب‭ ‬أزمات‭ ‬داخلية‭ ‬معينة‭ ‬وبين‭ ‬استقالة‭ ‬وزير‭ ‬أوروبي‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬واحداث‭ ‬مشابهة‭.‬أمس‭ ‬استقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الهولندية‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اجلاء‭ ‬منظم‭ ‬للأفغان‭ ‬والأجانب‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭.‬في‭ ‬هولندا‭ ‬تتوافر‭ ‬الموارد‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الوزير‭ ‬لتنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يتخذه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬في‭ […]

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